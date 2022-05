I baby pugili della nazionale si radunano a Formia, guidati da Patrizio Oliva

Il Centro di preparazione olimpica di Formia torna protagonista anche con la boxe: in questi giorni il complesso Coni intitolato a Bruno Zauli, da sempre punto di rifermento dello sport tricolore, ha fatto da sfondo al raduno degli “school boys” della nazionale italiana di pugilato.

Sono giunti in città 24 giovanissimi atleti provenienti da tutta la penisola, convenuti per prepararsi al maglio ai prossimi campionati europei, in agenda in agosto in Turchia. Ad affiancarli e coordinarli, lo staff guidato dal campione napoletano Patrizio Oliva, già medaglia d’oro olimpica (e non solo). Una figura di sicuro spessore, supportata da un gruppo di lavoro composto dal metodologo dell’allenamento Dino Sangiorgio e dai tecnici Leonard Bundu, Rocco Prezioso, Stefano Argiolas e Salvo Cannata.





FOTOGALLERY – Servizio di Renato Olimpio per h24notizie

1 di 24

Come sempre, la città del Golfo ha accolto al meglio il gruppo, nella speranza di riuscire a fare ancora una volta da culla ai talenti del domani. In questo caso i baby pugili che rappresentano il futuro della boxe italiana, pronti a proiettarsi verso i prossimi impegni. Il primo dei quali ancora in provincia di Latina: venerdì sera e domenica saranno di scena nel capoluogo pontino, chiamati a una serie di incontri nella palestra Ads Boxe.