La folle fuga di un camion: inseguimento e spari, poi lo schianto

Nottata al cardiopalmo, quella tra domenica e lunedì, nel Sud pontino: è andato in scena un rocambolesco inseguimento protrattosi per decine chilometri tra Appia e Flacca, due delle arterie più percorse della provincia di Latina, per poi terminare con un pauroso incidente. Sequenze da film d’azione.

Secondo le ricostruzioni tutto è iniziato nel territorio di Minturno, quando un camion non si è fermato all’alt intimato dalle forze dell’ordine impegnate in un servizio di controllo del territorio. Il mezzo pesante, tallonato da polizia e carabinieri, ha quindi continuato la fuga in direzione Formia, comune dove è stato tempestivamente attivato un posto di blocco all’altezza della rotatoria di via Appia lato Napoli.





Nulla da fare, però: il conducente lo ha forzato. E non sono serviti a fermare il camion nemmeno alcuni colpi di pistola, esplosi dagli inseguitori a scopo deterrente. La folle corsa ha quindi fatto tappa a Gaeta e Sperlonga, proseguendo verso Fondi. Dove il veicolo, immessosi sulla Flacca con ormai il fiato sul collo di numerose volanti e gazzelle, è andato a schiantarsi poco dopo aver superato un’altra rotatoria, quella del Salto: mentre sfrecciava su un rettilineo si è ritrovato fuori controllo, finendo contro il guardrail.

Sul posto, oltre ai poliziotti coordinati dal dirigente del Commissariato di Formia Aurelio Metelli e ai militari dell’Arma di diversi presidi, i vigili del fuoco: il loro intervento si è reso necessario perché, nell’impatto, la cabina del mezzo pesante è stata avvolta da un incendio.

Nell’abitacolo c’era un uomo risultato già noto alle autorità per diversi reati, uscito praticamente illeso dal sinistro e subito posto in stato di fermo. Ancora da chiarire le motivazioni della sua fuga, che, oltre a mettere a repentaglio l’incolumità di operanti e semplici cittadini di mezza provincia, ha tagliato per ore in due la Flacca.

SEGUONO AGGIORNAMENTI E VIDEO