VIDEO – Parcheggia per andare al bar, l’auto prende fuoco

Serata movimentata, quella di giovedì, nel parcheggio all’esterno dell’ospedale di Fondi: un’auto è stata completamente distrutta da un rogo sviluppatosi dalla parte anteriore, per poi allargarsi a tutto il resto. La conducente, una 30enne d’origine campana residente in città, l’aveva parcheggiata da pochi minuti per andare in un bar situato proprio nei paraggi.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22, interessando una Dacia Duster presa a noleggio. Interessati telefonicamente i carabinieri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Gaeta, che a margine della messa in sicurezza e della bonifica dell’area hanno ricondotto l’accaduto a un cortocircuito.

