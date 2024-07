Nel corso della serata del 18 luglio a Latina, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero per il reato di truffa in concorso, due cittadini rispettivamente classe 76 residente a Caivano in provincia di Napoli e un tunisino classe 66 residente a Napoli.

I predetti, mediante artifizi e raggiri, hanno indotto un 65enne di Latina ad accreditare, su carta prepagata, la somma di 277 euro per l’acquisto di una polizza assicurativa, mai effettivamente realizzatosi.