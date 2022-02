VIDEO – Ricorso respinto sulle elezioni a Formia: “Rasserenare tutti”

Quei 38 voti di differenza al secondo turno tra Gianluca Taddeo e Amato La Mura bastano a definire che proprio Taddeo sia il sindaco di Formia.

In realtà, come ha spiegato lo stesso sindaco Taddeo nella conferenza stampa di ieri, anche un solo voto fa la differenza, ma è indiscusso che tutti attendessero la decisione del Tar per capire se il ricorso presentato da Amato La Mura fosse o meno ammissibile.





È ormai cosa nota che questo sia stato rigettato in quanto “destituito di fondamento” dal tribunale amministrativo.

LE INTERVISTE

Ieri il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal proprio legale e da alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale, ha voluto dire la propria spiegando come in questo modo c’è una serenità per poter amministrare.

Un appello, viene anche lanciato dall’Amministrazione a La Mura e non solo, quello di “rasserenare gli animi” e di “rassicurare” i cittadini.

Con la decisione del Tar di ieri, oggettivamente si chiude l’ultimo capitolo sulla pratica elettorale dell’ottobre scorso.