Bocciato il ricorso di La Mura, Taddeo resta sindaco

Bocciato dal Tar di Latina il ricorso di Amato La Mura, candidato a sindaco di Formia sconfitto alle elezioni dello scorso ottobre per soli 37 voti.

Resta primo cittadino Gianluca Taddeo.





La Mura, tramite l’avvocato Evaristo Maria Fabrizio, aveva fatto ricorso contro il Comune di Formia e contro la Commissione elettorale di Latina e nei confronti di Taddeo, difeso dall’avvocato Aldo Scipione, chiedendo che venisse annullato il verbale di proclamazione del sindaco e del consiglio comunale, che venissero annullati i verbali di ballottaggio in 18 sezioni, e che venisse ripetuto lo stesso ballottaggio.

I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato, sottolineando che “le mere irregolarità formali contestate non sono idonee a mettere in dubbio o in discussione la regolarità del risultato elettorale del ballottaggio”.

Un ricorso dunque respinto perché “destituito di fondamento”.