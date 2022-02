FOTO – Calcio, l’Insieme Formia rimonta e vince col Carbonia

Lo scontro diretto per evitare la retrocessione in Eccellenza è andato a favore dei pontini. Nella partita di domenica, valida per la ventesima giornata del girone G del campionato di Serie D, i padroni di casa dell’Insieme Formia hanno vinto contro i sardi del Carbonia per due reti a una.

Una vittoria di rimonta, con le reti di Alessio Gargiulo, al 46esimo minuto del primo tempo, e di capitan Massimo Camilli, su rigore al 49esimo della ripresa, che hanno risposto al gol iniziale degli ospiti, segnato al 23esimo da Aloia.





FOTOGALLERY – Il servizio fotografico di Renato Olimpio per h24notizie.com