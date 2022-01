Omaggi aziendali: i cappellini personalizzati si confermano tra i gadget più amati

Con visiera, in stoffa o paglia, modello coppola o panama: il cappello si rivela un elemento dell’outfit che per molti è irrinunciabile e sono sempre di più le aziende che, nell’ambito della promozione aziendale, li prediligono quale gadget da personalizzare e regalare a clienti e collaboratori.

Del resto, al giorno d’oggi per richiederli e realizzarli in totale autonomia è sufficiente rivolgersi alla rete, beneficiando dei servizi di stampa messi a disposizione da portali di riferimento come Fullgadgets.com, che si contraddistingue per l’ampia proposta di gadget da customizzare per diffondere il proprio brand.





Nel dettaglio, i cappellini personalizzati in vendita su questo sito si contraddistinguono per

l’ottimo rapporto qualità-prezzo, così da permettere alle imprese di fare un investimento sostenibile, scegliendo tra i numerosi modelli quello più in linea con le proprie necessità promozionali.

I vantaggi di scegliere cappellini personalizzati

Di sicuro, l’intento primario di un’azienda nell’ambito di un omaggio di questo tipo è divulgare il proprio brand in maniera gradevole e spontanea, ma anche far sentire clienti e collaboratori parte del team. In tal senso, qualora i cappellini siano destinati ai dipendenti, l’utilità risiede anche nell’esigenza di distinguere il gruppo di lavoro a convegni o in squadre diversificate.

Che si tratti di uso quotidiano, dunque, o dettato dalla necessità di individuare dei collaboratori, il copricapo diventa un oggetto versatile e persino di tendenza se scelto seguendo la moda del momento. Spesso lo si abbina anche a zaini, borse e altri accessori ugualmente utili.

La personalizzazione parte con la scelta del modello di base, di cui fa parte anche il colore principale. Successivamente, occorre indicare la quantità desiderata e i colori aggiuntivi per il logo (si potrà anche caricare un file nei formati disponibili per farlo visionare), che potrà essere destinato a un angolo preciso del copricapo o persino alla visiera, se presente: l’importante sarà la sua visibilità anche a distanza.

Le tipologie di cappelli più richieste per la personalizzazione

I cappellini a 5 pannelli sono caratterizzati proprio dalla presenza di “spicchi” ben delimitati che terminano con una visiera anteriore e spesso sono completati in cima da un piccolo bottone circolare. In questo ambito, si possono prediligere i classici cappellini da baseball, compatti e facili da abbinare, oppure gli snapback, caratterizzati dall’etichetta sulla visiera e dalla regolazione posteriore sul capo. Esistono anche i cappellini rap, caratterizzati da una calotta più avvolgente e visiera spesso più ampia. I materiali vanno dalla stoffa all’acrilico con pannelli che, specie per le stagioni più calde, possono essere realizzati anche in rete per una traspirazione migliore.

I cappellini militari sono invece più ridotti nelle dimensioni e la calotta “a cupola” viene sostituita da una più piatta ed essenziale: non è raro che venga richiesta una colorazione a sfondo mimetico.

Molto cliccati sono anche i cappellini con le tese che girano tutto intorno, più o meno larghe, per riparare nei giorni di sole o in spiaggia; oppure la versione opposta in stile “pescatore”, che copre fin sulle orecchie ed è indicata per i giorni ventosi o più freddi. Sono infatti molto apprezzati soprattutto nell’ambito del trekking o delle gite all’aria aperta.

Un’ottima via di mezzo sono i modelli panama, caratterizzati da una forma più affusolata, quasi ovale, e dalla calotta separata dalle tese da una striscia in stoffa. Di solito si scelgono quelli fatti di paglia, anche se esistono versioni in tessuto, e la fascia rappresenta l’area di personalizzazione per eccellenza.

Dal gusto retrò e stile inconfondibile sono le coppole, che possono anche essere realizzate in lana e quindi prestarsi alla stagione fredda. Infine, per lo sport o il tempo libero, si possono personalizzare anche le semplici visiere prive di calotta, che sono utili in special modo per schermare dal sole o dalla luce forte.