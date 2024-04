Va a pescare lungo un canale, trova sei fucili rubati

Sabato mattina, a Terracina, i carabinieri del dipendente Nucleo operativo radiomobile e della Stazione locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un 50enne residente in città: dopo essersi recato per una battuta di pesca in località La Fiora, lungo un canale dell’entroterra, ha notato delle armi incustodite tra la vegetazione.

I militari intervenuti hanno immediatamente appurato che quanto rinvenuto era stato rubato il 6 aprile nell’abitazione di un 48enne di Terracina. Si tratta di tre fucili semiautomatici calibro 12; un fucile sovrapposto calibro 12 marca Franchi Alcione; un fucile monocolpo calibro 9; un fucile semiautomatico calibro 28.





Rispetto al furto, mancava all’appello un solo fucile, un semiautomatico calibro 12. Le armi rinvenute, tutte in buono stato di conservazione, sono state repertate e sottoposte a sequestro, assunte in carico e debitamente custodite.