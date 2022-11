Cosa sono i gadget promozionali e quali vantaggi hanno?

I gadget promozionali sono un ottimo modo per promuovere un’azienda o un’attività commerciale con un budget molto limitato. Sono piccoli, poco costosi e possono essere molto efficaci per diffondere il messaggio di un’impresa verso il proprio pubblico di riferimento. Alcuni dei gadget promozionali più popolari sono penne, portachiavi, tazze e magliette, ma si possono trovare moltissime opzioni, adatte per ogni esigenza. Noi oggi scopriremo un approfondimento su questi oggetti, e sui vantaggi che possono portare ad un qualsiasi marchio.

Cosa sono i gadget promozionali?

I gadget promozionali sono articoli con il logo o il marchio di un’azienda, e vengono regalati gratuitamente ad un certo target, come i clienti, i partner, i fornitori o i dipendenti. Si tratta in genere di piccoli oggetti come penne, portachiavi, chiavette USB o taccuini, ma in realtà – come anticipato poco sopra – le opzioni sono tantissime. Basti ad esempio citare gli ombrelli personalizzati, che possono essere reperiti sul web recandosi sui siti specializzati, insieme ad altri oggetti come le tazze, i portafogli, i porta-tessere, i lanyard e le magliette.





Gli articoli promozionali riscuotono più successo quando hanno un’utilità pratica. In sintesi, lo scopo finale è il seguente: far sì che chi li utilizza possa fare pubblicità gratuita all’azienda, usandoli in pubblico ed esponendoli dunque alla vista di altre persone. Non a caso, vengono spesso distribuiti come parte integrante di una campagna di marketing, come forma di ringraziamento e come strumento per fidelizzare clienti, fornitori e dipendenti.

Indipendentemente da come vengono distribuiti, gli articoli promozionali rappresentano uno strumento efficace per aumentare la consapevolezza del marchio, e per mostrare ai clienti l’apprezzamento dell’azienda nei loro confronti.

Quali sono i vantaggi dei gadget promozionali?

Ci sono molti vantaggi derivanti dall’utilizzo di gadget promozionali come parte delle attività di marketing di un’azienda. Innanzitutto, forniscono un eccellente ritorno sull’investimento. In base ad alcuni studi di settore, per ogni euro speso in articoli promozionali le aziende registrano un ROI medio di 2 euro. Ovviamente questo numero varia a seconda del tipo di articolo promozionale e di come viene utilizzato, ma è sempre positivo.

Oltre a fornire un buon ritorno sull’investimento, i gadget promozionali aiutano anche ad aumentare la consapevolezza del marchio e il riconoscimento del brand. Più persone vedono il logo e il marchio dell’azienda, più è probabile che la ricordino quando hanno bisogno dei prodotti o dei servizi che l’azienda offre (Piramide di Aaker).

Infine, gli articoli promozionali diventano una testimonianza di affetto da parte dell’azienda nei confronti dei clienti. Capita di frequente che le aziende regalino gadget molto costosi ai clienti importanti, come nel caso dei laptop o di altri device tecnologici. In tale circostanza la fidelizzazione ha un valore ben più alto, essendoci in ballo una fetta importante del fatturato.

In definitiva, ci sono molti vantaggi derivanti dall’utilizzo dei gadget promozionali. Se si sta cercando un modo per aumentare la consapevolezza del marchio, per mostrare il proprio apprezzamento per i clienti o semplicemente per aumentare i profitti, questa è la strategia da adottare ad ogni costo.