Guida alla scelta dei gadget personalizzati per i tuoi dipendenti e per i tuoi clienti

In vista di importanti festività come Natale e di grandi eventi aziendali è bene pensare ai regali da fare ai clienti, ai dipendenti e ai fornitori. A tutti piace sentirsi apprezzati e ricevere un’attenzione in più, soprattutto in ambito lavorativo. Fare un regalo, a volte anche inaspettato, è un modo gentile per ringraziare della collaborazione e per dimostrare stima e rispetto alla persona che ha lavorato intensamente per l’obiettivo aziendale comune. I dipendenti saranno felici di ricevere un premio di produttività per i risultati raggiunti, clienti e fornitori apprezzeranno volentieri il dono e magari saranno più motivati ad offrire continuità al rapporto lavorativo.

Una volta decisa la lista dei destinatari, bisogna scegliere la tipologia di regalo. L’ideale è optare per un oggetto che sia utile e allo stesso tempo non troppo costoso, dato che la lista tra clienti, dipendenti e fornitori sarà sicuramente lunga!





Un trend degli ultimi anni è quello di scegliere un piccolo gadget personalizzato con il proprio logo, con la doppia finalità di regalare un oggetto funzionale da usare ogni giorno e al contempo promuovere il proprio business in modo originale. Ci sono tanti gadget personalizzabili in commercio che lasciano spazio alla creatività al fine di realizzare regali a effetto ed economici.

Si possono regalare gadget digitali, oggetti da scrivania con frasi motivazionali e oggetti particolari da portare sempre con sé. Ecco alcune idee regalo da cui potete prendere ispirazione.

I Gadget personalizzati per smartphone

I gadget per cellulari sono sicuramente gli omaggi personalizzati più apprezzati: tutti hanno bisogno di un accessorio per smartphone come auricolari, power bank e caricabatterie per auto, che si rivelano estremamente utili nel momento del bisogno.

Un altro regalo digitale prezioso è il caricatore wireless personalizzato con il logo aziendale, ottimo per avere una connessione sempre disponibile.

Anche un supporto per smartphone da utilizzare in auto può essere un bel regalo da fare: i vostri clienti potranno guidare con tutta tranquillità utilizzando un supporto personalizzato per sostenere il telefono mentre guardano il navigatore.

Le chiavette usb personalizzate

L’evergreen digitale per eccellenza è la chiavetta usb personalizzata con il vostro logo e sempre utile sia in contesti professionali sia nella vita di tutti i giorni.

Al posto del classico set di scrittura da scrivania, le chiavette usb sono un regalo sempre gradito che permettono di facilitare il trasferimento di dati importanti sul computer. Esistono in commercio diverse tipologie di chiavette usb che si differenziano per colore, materiale e capienza.

Esistono anche chiavette usb mini con testine rotanti e pen drive personalizzate con portachiavi annesso.

Tazze e borracce personalizzate

Tra gli oggetti da scrivania più apprezzati per fare una pausa ci sono le tazze, di diverse forme e materiali, da personalizzare con logo e frasi ad effetto. Le tazze e i bicchieri termici sono un regalo ideale dal budget molto contenuto.

Il gadget a sostenibilità ambientale per antonomasia è la borraccia in alluminio, ideale per ridurre i consumi di plastica, da portare sempre con sé per bere in qualsiasi momento. La borraccia è un contenitore leggero, resistente e si usa tutto l’anno, visto che permette di mantenere i liquidi freschi d’estate e caldi d’inverno. Si possono scegliere anche borracce personalizzate in altri materiali, a seconda delle proprie esigenze. Un altro contenitore molto apprezzato è il termos personalizzato per portarsi caffè, the e tisane ovunque sempre con sé.

Questi sono solo alcuni dei numerosi oggetti personalizzabili. Per spendere ancora meno e velocizzare la realizzazione degli oggetti, si può comprare online con un semplice clic!

La soluzione migliore e più rapida è acquistare gadget personalizzati online presso negozi specializzati come GadgetZone.it, l’e-commerce che fa al caso tuo in ogni momento con un ricco catalogo di articoli da personalizzare con spedizione gratuita.