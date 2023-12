Gravi carenze di sicurezza, nave panamense bloccata a Gaeta

Nella giornata di venerdì, la Guardia Costiera di Gaeta ha sospeso una nave ‘General cargo’ di bandiera panamense nel porto locale a causa di gravi deficienze in materia di addestramento del personale e della carenza dell’International Ship Security Certificate (ISSC), documento cruciale per garantire la sicurezza della nave da possibili attacchi terroristici.

La nave è stata sottoposta a un’ispezione dettagliata da parte di operatori specializzati della Guardia Costiera, che hanno appunto riscontrato una serie di problematiche critiche relative alle procedure di sicurezza e alla formazione del personale a bordo. “Tali anomalie hanno sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza della nave e alla protezione delle acque internazionali in cui essa opera”, evidenzia la Capitaneria di porto.





“Uno degli aspetti principali evidenziati durante l’ispezione riguarda le carenze nell’addestramento del personale a bordo. Gli ispettori hanno riscontrato un livello insoddisfacente di preparazione del personale alle procedure di sicurezza marittima, mettendo in discussione la capacità dell’equipaggio di gestire situazioni di emergenza in modo efficace. La formazione inadeguata del personale rappresenta un serio rischio per la sicurezza della nave stessa, nonché per l’ambiente marino circostante”.

Inoltre, come accennato, è emerso che la nave era sprovvista dell’International Ship Security Certificate (ISSC), un documento essenziale emesso in conformità con il codice internazionale per la protezione delle navi e delle strutture portuali (ISPS Code).

“L’ISSC attesta che la nave ha implementato misure di sicurezza adeguate per proteggersi da potenziali minacce terroristiche o atti di pirateria”, sottolineano dalla Capitaneria. “La mancanza di questo certificato solleva serie preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità della nave e alla sua capacità di affrontare situazioni di emergenza”.

Il comandante della nave è stato informato delle violazioni riscontrate e degli obblighi necessari per la correzione delle stesse. La nave bloccata nel porto di Gaeta fino a quando non saranno adottate misure correttive adeguate e verrà rilasciato un ISSC valido.

La Guardia Costiera di Gaeta sottolinea l’importanza della sicurezza marittima e ribadisce il suo impegno “nel garantire che tutte le navi che transitano nelle acque sotto la sua giurisdizione rispettino rigorosamente gli standard internazionali di sicurezza”. Non a caso, proprio nella giornata di giovedì scorso la stessa ha coordinato un’esercitazione complessa proprio in materia di security marittima, oltre che antincendio e antinquinamento.