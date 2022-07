Gadget personalizzati: consigli su come distribuirli e posizionarli durante le fiere

I gadget personalizzati sono fondamentali per le aziende che vogliono farsi conoscere e migliorare il proprio approccio con vecchi e nuovi clienti, ma che puntano anche a rafforzare il proprio team.





La partecipazione alle fiere fa parte della strategia di marketing delle imprese ed è fondamentale non solo per chi le visita, ma soprattutto per chi crea un proprio stand. I vantaggi sono tantissimi. Prima di tutto la possibilità di conoscere il mercato e la concorrenza, di scoprire cosa vogliono i clienti, di crescere e intessere nuovi rapporti e collaborazioni. I gadget, da questo punto di vista, sono essenziali.

I gadget personalizzati, uno strumento essenziale

I gadget personalizzati per le fiere sono uno strumento che l’azienda ha la possibilità di regalare a chi arriva nello stand. Si va da semplicissimi portachiavi con il logo aziendale sopra a qualcosa di più elaborato come stickers, ombrelli, asciugamani, ciabatte e portachiavi, ma anche articoli sportivi ed elementi da scrivania.

Ovviamente la scelta dipende dal settore della fiera e dal momento dell’anno in cui si svolge. A fare la differenza sono anche i vari materiali scelti per produrre i gadget, in particolare in un’ottica di sostenibilità, amore e rispetto dell’ambiente.

I vantaggi dei gadget personalizzati

Perché regalare i gadget personalizzati durante le fiere? In questo momento essenziale di aggregazione si creano nuovi contatti, si danno vita a collaborazioni e ci si fa un’idea riguardo la concorrenza e i clienti.

Da questo punto di vista donare il gadget con stampato sopra il logo aziendale è uno strumento ottimo di pubblicità e marketing per il brand. Consentirà infatti di dare visibilità e di accrescere la fiducia dei clienti e dei fornitori.

I gadget nelle fiere infatti svolgono varie funzioni. Se sono particolarmente originali per l’occasione infatti attireranno nuovissime persone allo stand e fidelizzeranno i contatti già presenti.

Dove trovare i gadget personalizzati

I gadgets da personalizzare online sono numerosi, ma è sempre importante puntare sulla qualità. Sono tantissimi i liberi professionisti oppure le attività commerciali che scelgono di puntare su questo strumento di marketing, regalando ai clienti prodotti che sono utili nella vita quotidiana e che potranno migliorare la visione e la fama del brand.

Fidelizzare e farsi conoscere dai clienti, d’altronde, sono gli obiettivi di tutte le aziende – sia grandi che piccole – puntando su una strategia di marketing che ha bassi costi e moltissimi benefici. Dove trovare i gadget aziendali? Prima di tutto online, ad esempio su GedShop dove è possibile scegliere fra numerose proposte tutte di qualità e alto livello. Per diffondere e alimentare la brand awareness, ma anche per allestire al meglio il proprio stand durante eventi o fiere di settore.

Da questo punto di vista c’è l’imbarazzo della scelta, fra shopper, penne e molto altro. Sul sito si possono trovare tantissime idee e ispirazioni per dare vita a una strategia che porterà l’azienda molto lontano. Oltre 10 mila articoli, con la possibilità di scegliere la grafica preferita e di stampare in modo differente in base ai materiali.

La stampa Serigrafica, ad esempio, si usa per creare grafiche con tinte piatte e con un colore definito. Quella Digitale per ideare dettagli e sfumature su tessuti, troviamo poi il ricamo, ottimo in tantissime occasioni, e la tampografia, utile per tutte le superfici, sino alla stampa sublimatica con l’uso di una pressa a caldo.