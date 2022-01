Spaccio di stupefacenti ad Aprilia: 34enne arrestato dai carabinieri

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest’area, in data di oggi, mercoledì 12 gennaio, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della Sezione Operativa, è stato tratto in arresto un cittadino italiano, 34enne, già sottoposto ad altra misura cautelare, per reati connessi ad analoga attività illecita, trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo crack, eroina e hashish, già confezionate per la successiva vendita.

L’uomo, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo dinanzi il Tribunale di Latina, nella giornata di domani.