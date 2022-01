Gaeta, il candidato a sindaco Leccese lancia il proprio laboratorio programmatico

Nelle scorse settimane l’annuncio che Cristian Leccese sia il candidato sindaco in continuità con l’amministrazione uscente targata Cosmo Mitrano. Adesso il lancio di quello che viene annunciato come un “laboratorio programmatico” che si chiama “LAB32“.

“Uno spazio di condivisione, lavoro, discussione e confronto. Un laboratorio di idee e progetti, ideato in vista della definizione del programma elettorale ma, soprattutto, con l’intento di gettare le basi per una visione decennale, seguendo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dettate dall’Europa e dal Governo nazionale.





Apre i battenti “LAB32”, il Laboratorio Programmatico 2022-2032 allestito a Gaeta, in Piazza della Libertà 32, angolo Via dell’Indipendenza, fortemente voluto dalla coalizione politica che sostiene il candidato sindaco Cristian Leccese.

A partire da oggi, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid, LAB32 diventa operativo e pronto ad ospitare gli esponenti delle componenti politiche della coalizione, i candidati al Consiglio comunale, i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina in carica e, in modo particolare, tutti i cittadini interessati a partecipare e ad apportare il proprio contributo.

Il Laboratorio Programmatico, inteso come una vera e propria “area coworking”, includerà tra i punti di partenza, nell’ottica di una programmazione strategica ad ampio raggio, il miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità ambientale, l’ascolto e la partecipazione, i servizi ai cittadini e alle imprese, l’associazionismo e l’inclusione sociale, la sicurezza e lo sport, la digitalizzazione e il lavoro, lo sviluppo economico e il turismo.

«Avevamo intenzione – ha spiegato Cristian Leccese – di creare un luogo di incontro, in cui chiunque potesse contribuire attivamente al futuro della città, varcandone semplicemente la soglia. Nasce così l’idea di LAB32. L’intento è quello di avviare una grande partecipazione popolare, per costruire, insieme, il nostro domani, basato sulla qualità, sullo sviluppo turistico-economico e sulla rivoluzione verde. In linea con le direttive dettate dall’Europa e il PNRR, abbiamo pensato ad una programmazione decennale, per mettere al centro della discussione le grandi opportunità economiche che presto saranno a disposizione dei Comuni. Grazie a questo spazio aperto a tutti, inoltre, i cittadini potranno incontrare anche me e i componenti delle liste che sostengono la mia candidatura, così da poter instaurare un dialogo diretto e costruttivo».

Le forze politiche appartenenti alla coalizione elettorale denominata “Avantitutta, per FARE Gaeta ancora più GRANDE”, sono attualmente sette: Lista Mitrano, Avantitutta, Azzurri per Crescere ancora, Leali per Gaeta, Il Quadrifoglio, Azione Popolare e Gaeta Democratica.”