Centinaia di bombe carte in uno scantinato del centro, scatta sequestro

Nell’ambito della campagna dei controlli voluti dal Colonnello Lorenzo D’Aloia, Comandante Provinciale di Latina, in merito alla vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifizi pirotecnici, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dci reati in materia, in data odierna il Reparto Territoriale di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della Sezione Operativa, ha sequestrato oltre mezzo quintale di materiale abusivamente confezionato e detenuto da soggetto messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In occasione di mirato controllo è stato perquisito un appartamento ed un garage di pertinenza del responsabile, sito in immobile di quartiere popolare della città, ad elevata densità abitativa, ove è stato rinvenuto, in pessime condizioni di stoccaggio, ingente quantitativo di artifizi pirotecnici, ovvero 393 “bombe carta” e 156 “candelotti”, di elevato pericolo, sottoposte a sequestro.





L’intervento dei militari di Aprila è stato supportato dal personale della Squadra Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Roma, che visionati i luoghi e il materiale sequestrato ne valutavano la pericolosità per l’incolumità pubblica relativamente alla micidialità dei manufatti nel caso in cui avessero dato luogo ad una detonazione.