Stretta dei carabinieri di Aprilia, il bilancio degli ultimi servizi

In seguito ai numerosi incontri avvenuti di recente con i presidenti dei comitati di quartiere apriliani, con le associazioni civiche e con i residenti nei diversi comuni di competenza, negli ultimi giorni i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno messo in campo un’ulteriore stretta operativa.

Ed ecco il bilancio dell’attività di controllo svolta dal primo al 15 dicembre: una persona arrestata; 7 denunciate in stato di libertà; 2 segnalate alla Prefettura; un’area di 3900 metri quadrati sequestrata; 588 persone controllate; 215 veicoli passati in rassegna; 9 sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada; 3 autovetture sequestrate per mancanza dell’assicurazione.





Come sottolineato dai carabinieri, si tratta di un primo risultato a riscontro della strategia dei servizi di prossimità forniti ai cittadini, che si concreta anche in un dato oggettivo riferito al decremento, in riferimento all’ultimo bimestre dello scorso anno: