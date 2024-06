Guasto sulla rete, interruzione idrica a Spigno Saturnia

Acqualatina informa l’utenza che, “a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica in via Ortali, nel Comune di Spigno Saturnia è in corso una interruzione idrica che si protrarrà fino alle ore 18:00 di oggi, 11/06/2024“. Le zone interessate sono:

Via A. Moro e traverse collegate

Via Zangrilli e traverse collegate

Via Argentara e traverse collegate

Via Pedemontana e traverse collegate

Via Piscinola e traverse collegate

Via G. Leopardi e traverse collegate

Via A. De Gasperi e traverse collegate

Via U. La Malfa e traverse collegate

Via Turrimai e traverse collegate

Via Ortali e traverse collegate

Via Rapella

Via Argentara

Via Papini

Via Strada statale 630

Via fornello

Via Ponaro Coco

“I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema”, rende noto l’Unità di pronto intervento del gestore del servizio idrico. “Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083. Ci scusiamo per il disagio”.