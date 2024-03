Weekend di controlli dei carabinieri nel Sud pontino: il bilancio

Nel corso delle serate di sabato e domenica, su disposizione del Comando provinciale di Latina, i carabinieri della Compagnia di Formia – agli ordini del tenente Alessandro Tolo – hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio che ha toccato buona parte del Sud pontino. Un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, ma volta soprattutto all’incremento della percezione di sicurezza nelle zone colpite dai recenti furti in abitazione, e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Numerose, le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, dislocate in tutta la giurisdizione della Compagnia, e in particolar modo tra i comuni di Minturno, Santi Cosma e Damiano e Castelforte.





I risultati conseguiti sono stati tra tutti un aumento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali si è proceduto a identificare 84 persone, di cui 14 gravate da precedenti di polizia; controllare 56 autoveicoli; eseguire quattro ispezioni personali e controllare quattro esercizi pubblici. Contestualmente, sono state contestate cinque violazioni al Codice della Strada.

A seguito dei regolari controlli alle persone sottoposte a misure alternative in sostituzione alla detenzione in carcere, è stata riscontrata l’inadempienza di un uomo, che autore del reato di evasione è stato arrestato e risottoposto alla precedente misura. Un uomo è stato inoltre segnalato alla competente autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti: a seguito di un sinistro stradale senza feriti, è stato trovato in possesso di quasi otto grammi di marijuana.

Infine, i controlli alla circolazione svolti dai militari della Tenenza di Gaeta hanno permesso di identificare e successivamente deferire in stato di libertà un 36enne, che aveva violato la misura del divieto di ritorno.