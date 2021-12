Traffico a singhiozzo sulla Roma-Napoli dalle prime ore di questa mattina

Sono in corso da questa mattina, quando non erano neppure le 6.00, forti disagi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, in entrambe le direzioni.

Alla base dei ritardi, un guasto agli impianti di circolazione tra le stazioni di Cisterna e Latina, con conseguenti problemi per i numerosi pendolari che viaggiano quotidianamente sulla linea.





Questa la situazione attuale, come reso noto da Trenitalia attraverso il proprio sito, con un aggiornamento pubblicato alle ore 10.30.

“Il traffico permane rallentato in direzione Napoli, ancora in corso l’intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 10 minuti per i treni in viaggio.

I treni precedentemente coinvolti nel rallentamento del traffico hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 65 minuti. In atto la riprogrammazione del servizio commerciale.

Attivo il servizio di smart caring.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

• IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

• IC 731 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25)

• IC 1501 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55)

• ICN 1976 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:18)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

• ICN 35299 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11)

• R 21052 Napoli Centrale (4:10) – Roma Termini (6:32)

• R 94868 Napoli Centrale (4:13) – Roma Tiburtina (7:30)

• R 21050 Villa Literno (4:56) – Roma Termini (7:24)

• R 21054 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

• R 21056 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:07)

• R 12726 Minturno (5:18) – Roma Termini (7:04)

• R 5894 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:27)

• R 21053 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12)

• R 12656 Formia (6:00) – Roma Termini (7:48)

• R 12670 Latina (6:04) – Roma Termini (6:48)

• R 21060 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03)

• R 12727 Roma Termini (6:36) – Minturno (8:22)

• R 94813 Roma Tiburtina (6:55) – Napoli Centrale (10:13)

• R 21055 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50)

• R 12728 Minturno (7:03) – Roma Termini (8:59)

• R 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36)

• R 12730 Minturno (7:38) – Roma Termini (9:24)

• R 94811 Roma Tiburtina (7:50) – Napoli Centrale (11:18)

• R 21066 Napoli Centrale (8:20) – Roma Termini (11:04)

• R 12729 Roma Termini (8:36) – Minturno (10:22)

• R 12731 Roma Termini (9:36) – Minturno (11:20)

Treni parzialmente cancellati:

• R 12671 Roma Termini (6:06) – Latina (6:50): limitato a Cisterna di Latina (6:40)

• R 12672 Latina (7:18) – Roma Termini (7:54): origine da Cisterna di Latina (7:18)

• R 12674 Latina (8:18) – Roma Termini (8:54): origine da Cisterna di Latina (8:18)

• R 12732 Minturno (8:48) – Roma Termini (10:24): origine da Formia (8:48)

• R 12675 Roma Termini (9:06) – Latina (9:50): limitato a Cisterna di Latina (9:40)

Treni cancellati:

• R 12673 Roma Termini (7:06) – Latina (7:54)

• R 12655 Roma Termini (8:06) – Formia (9:40)“.