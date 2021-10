Latina rielegge Coletta, le parole dello sfidante Zaccheo

Non sono serviti i dati definitivi per far scoppiare la festa. Damiano Coletta viene rieletto sindaco di Latina. Il margine è talmente ampio che non serve attendere i risultati ufficiali delle ultime sezioni all’appello.

Incredibile il risultato, e il margine con cui si è imposto il sindaco uscente, ancor di più se si considera quelli che erano i numeri del primo turno, dove Vincenzo Zaccheo sembrava aver sfiorato il 50% dei consensi.





Oggi è il giorno della festa per la comunità politica attorno a Coletta che festeggia una rielezione considerata dai più difficile alla vigilia.

Sui social anche il messaggio lasciato dallo sconfitto Zaccheo: “Le elezioni sono, prima di una competizione, il trionfo della democrazia e come tali vanno celebrate, anche quando si perde. È con questo spirito che tributo la mia profonda gratitudine a quanti mi hanno accordato la loro fiducia, il loro sostegno. È con questo spirito che auguro al sindaco Coletta buon lavoro con la promessa, da me mai smentita, di un confronto leale il cui baricentro è stato, è e sarà sempre il bene della nostra città.”