VIDEO – Basket, nazionale down campione d’Europa: due formiani tra i protagonisti

La nazionale italiana di basket con sindrome di Down si è laureata nuovamente campione d’Europa: dopo aver battuto in semifinale il Portogallo, nella finale dei Suds Open Euro Trigames tenutasi domenica pomeriggio nella cornice del Palapalestre di Ferrara ha trionfato battendo per 21 a 12 la Turchia. Una vittoria che ha confermato il predominio continentale, e che ha visto anche il determinante contributo di due atleti della provincia di Latina.

Si tratta dei cestisti di Formia Chiara Vingione e Fabio Tomao, la prima donna nella selezione tricolore e il più piccolo tra gli azzurri, entrambi in forza alla società Basket4ever.





VIDEO: LA FESTA DOPO LA VITTORIA

Incontenibile, com’è comprensibile, la gioia del presidente e tecnico del sodalizio con base nel Golfo, Nicola Santoro: “Una vittoria arrivata davanti a una moltitudine di tifosi festanti, sugli spalti tutti insieme, senza distinzioni di nazionalità. E’ stato veramente bellissimo, questo è il vero sport”, ha commentato a caldo dal palazzetto di Ferrara.

“Ormai quella del Basket4ever è una realtà consolidata e conosciuta, l’allenatore della nazionale si aspetta di pescare da noi altri ragazzi” ha aggiunto Santoro. Che poi non si lascia sfuggire l’occasione: “Dobbiamo lavorare tanto, siamo un gruppo fatto da numerose persone. Ma per farlo adeguatamente abbiamo bisogno di altri spazi a disposizione”.