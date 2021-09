Due atleti formiani convocati dalla Nazionale di Basket con sindrome di down

“I formiani Fabio Tomao e Chiara Vingione del Basket4ever vestiranno per la prima volta la maglia della Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down in occasione dei SUDS Open Euro Trigames di Ferrara“.

L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato tramite Facebook sulla pagina ufficiale della Nazionale Italiana di Basket con sindrome di Down.





Un progetto, quello della compagine formiana Basket4ever guidata dal presidente e tecnico Nicola Santoro, che lo scorso luglio aveva visto premiato il proprio lavoro con la convocazione di ben 4 atleti nella nazionale di pallacanestro con sindrome di Down per lo stage in vista della prima edizione degli Euro Trigames, evento internazionale in programma dal 4 all’11 ottobre a Ferrara, cui prenderanno parte Fabio Tomao e Chiara Vingione.