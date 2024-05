Scuola Basket Scauri, il camp gratuito negli oratori

La Scuola Basket Scauri è pronta a dare il via allo Skill Camp estivo che offre la possibilità di seguire corsi gratuiti, per tutte le età e abilità, con la guida dell’esperto team. Dal 3 giugno al 31 luglio si vivrà di pallacanestro, per un’estate di sport e divertimento, ai campi da gioco degli oratori delle parrocchie di Sant’Albina Vergine e Martire e Maria e SS.ma Immacolata a Scauri di Minturno, e San Biagio a Marina di Minturno.

Un’iniziativa fortemente voluta dai promotori del nuovo sodalizio, i coach Enrico Fabbri e Claudio Di Ciaccio, che al mondo del basket hanno dedicato la loro carriera a livello nazionale e internazionale, e sostenuta con convinzione dalle comunità parrocchiali. Si tratta di un’occasione unica che “permetterà ad aspiranti e appassionati di apprendere al meglio lo spirito e le tecniche del basket e del minibasket con i migliori professionisti del settore, per misurarsi con il mondo della pallacanestro ed eventualmente di iniziare un percorso sportivo vero e proprio” spiegano Fabbri e Di Ciaccio.





I coach ribadiscono l’impegno forte e concreto a favore dei giovanissimi e dei giovani del territorio, “per la promozione dello sport in parrocchia come esperienza educativa e di partecipazione”. Più in generale, il progetto della Scuola Basket Scauri è ambizioso e punta alla formazione di giocatori di pallacanestro a tutto tondo e competenti, con la volontà di superare le barriere fisiche, per una cultura dello sport accessibile anche alle persone con disabilità, e per favorire l’inclusione sociale, creando così un contesto positivo in cui tutti possano davvero esprimersi.

Una Scuola in cui si dà principalmente valore alle persone, fornire loro “gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere il massimo potenziale – sottolineano i coach Fabbri e Di Ciaccio – Sviluppare le abilità nel basket e l’autostima in modo che possano sentirsi a proprio agio e sicuri dentro e fuori dal campo, senza dimenticare l’importanza del divertimento”.

Un impegno sui territori e per i territori che viene portato avanti fin dalle prime iniziative, come il progetto “Basket in Cartella” dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, creando i presupposti per un’organizzazione sportiva molto più ampia insieme al contributo qualificato dei coach Giuseppe Pantalei, Antonella Romano, Francesco Parrotta e il preparatore atletico Claudio Lopiano.