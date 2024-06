VIDEO – Basket, a lezione di Nba: successo per l’evento a Minturno

Successo strepitoso per la Skill Master Class sui fondamentali Nba con l’head coach Ratko Dabovic, iniziativa promossa dalla Scuola Basket Scauri. Cinque giornate di masterclass alta specializzazione pensate per formare atleti under 13 – 18, aperta anche ai senior, realizzata con il patrocinio del Comune di Minturno e in collaborazione con la Next Step Basket Rapallo, tra le migliori accademie in Italia.

Un Camp unico nel suo genere, oltre che novità assoluta per il Golfo di Gaeta, dedicato ai cestisti per sviluppare le capacità tecniche, e per giocare un basket più moderno, ma rivolto anche alle società di pallacanestro del territorio che hanno risposto positivamente invitando i loro atleti a partecipare. Le sessioni di allenamento si sono svolte alla palestra della Scuola Media “Angelo De Santis”, a Marina di Minturno, in compagnia del team formato da Enrico Fabbri, Claudio Di Ciaccio, Giuseppe Pantalei, Francesco Parrotta, Antonella Romano e il preparatore atletico Claudio Lopiano, con grande soddisfazione degli allievi.