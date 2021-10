Treni da Formia a Roma a singhiozzo: circolazione ferroviaria ancora in tilt

Nonostante nella giornata di ieri, giovedì 7 ottobre, da Trenitalia avessero comunicato il ripristino della normale circolazione ferroviaria per Roma e Latina, sulla Roma-Napoli via Formia, e sulla linea Roma-Nettuno, da questa mattina alle ore 7.00, come reso noto dal servizio Infomobilità di RFI, Reti Ferroviarie Italiane, il traffico risulta ancora fortemente rallentato, con ritardi anche fino a 150 minuti.

Di seguito la nota di RFI, aggiornata alle ore 9.00:





“Il traffico è fortemente rallentato, ancora in corso l’intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti per i treni in viaggio.

In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Attivo il servizio sostitutivo con bus da Latina e Nettuno a Roma.

Programma di servizio dei treni InterCity Notte con partenza il giorno 7 e arrivo il giorno 8 ottobre

Il treno IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (9:15) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Aversa a Roma via Cassino e non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri in partenza da:

• Formia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Latina, dove trovano proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• Latina possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Roma a Napoli via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa e termina la corsa a Potenza Centrale alle ore 11:00.

I passeggeri:

• in partenza da Latina, Formia e Aversa possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Latina possono utilizzare il servizio sostitutivo appositamente predisposto;

• diretti a Formia e Aversa possono utilizzare il treno IC 701 fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Grassano, Ferrandina, Metaponto e Taranto possono proseguire da Potenza Centrale con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Aversa a Roma via Cassino e non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri in partenza da Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 731 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Roma a Napoli via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa; ferma a Cassino e Frosinone.

I passeggeri in partenza da:

• Latina possono utilizzare il servizio sostitutivo appositamente predisposto fino a Frosinone, dove trovano proseguimento con il treno IC 731;

• Formia e Aversa possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 1501 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Roma a Napoli via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa.

I passeggeri in partenza da:

• Latina e Formia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con il treno IC 1501;

• Aversa possono utilizzare il treno R 21152 in partenza alle ore 11:17 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 11:44, dove trovano proseguimento con il treno IC 1501.

Il treno IC 702 Taranto (13:56) – Roma Termini (20:34) oggi ha origine da Potenza Centrale alle ore 15:48.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale, Bella Muro, Sicignano degli Alburni, Eboli e Battipaglia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 583 Milano Centrale (5:00) – Napoli Centrale (14:02)

• IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:29)

• IC 733 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:53)

• R 21132 Sessa Aurunca (3:48) – Roma Termini (5:45)

• R 94858 Napoli Centrale (4:00) – Roma Tiburtina (6:20)

• R 21052 Napoli Centrale (4:04) – Roma Termini (6:27)

• R 94868 Napoli Centrale (4:13) – Roma Tiburtina (7:30)

• R 20220 Nettuno (4:50) – Roma Termini (6:00)

• R 21050 Villa Literno (4:56) – Roma Termini (7:24)

• R 21054 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

• R 21056 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:07)

• R 12726 Minturno (5:18) – Roma Termini (7:04)

• R 21053 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12)

• R 20222 Nettuno (5:53) – Roma Termini (6:58)

• R 12656 Formia (6:00) – Roma Termini (7:48)

• R 21060 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03)

• R 20225 Roma Termini (6:40) – Nettuno (7:57)

• R 94813 Roma Tiburtina (6:55) – Napoli Centrale (10:13)

• R 20274 Aprilia (7:22) – Roma Termini (7:59)

• R 20230 Nettuno (7:28) – Roma Termini (8:48)

• R 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36)

• R 12730 Minturno (7:38) – Roma Termini (9:24)

• R 94811 Roma Tiburtina (7:50) – Napoli Centrale (11:18)

• R 12655 Roma Termini (8:06) – Formia (9:40)

• R 12674 Latina (8:10) – Roma Termini (8:54)

• R 20233 Roma Termini (8:12) – Nettuno (9:35)

• R 21066 Napoli Centrale (8:20) – Roma Termini (11:04)

• R 94878 Napoli Centrale (9:35) – Roma Tiburtina (11:53)

• R 12729 Roma Termini (8:36) – Minturno (10:22)

• R 20234 Nettuno (9:07) – Roma Termini (10:18)

• R 12731 Roma Termini (9:36) – Minturno (11:20)

• R 20237 Roma Termini (9:42) – Nettuno (10:53)

• R 20236 Nettuno (10:07) – Roma Termini (11:18)

• R 21061 Roma Termini (10:36) – Napoli Centrale (13:40)

• R 20239 Roma Termini (10:42) – Nettuno (11:53)

• R 20241 Roma Termini (11:42) – Nettuno (12:53)

Treno instradato sull’itinerario alternativo da Caserta a Roma via Cassino:

• R 5894 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:48)

Treni parzialmente cancellati:

• R 12725 Roma Termini (5:00) – Minturno (6:40): limitato a Priverno (5:58)

• R 12727 Roma Termini (6:36) – Minturno (8:22): limitato a Formia (8:10)

• R 12728 Minturno (7:03) – Roma Termini (8:59): origine da Priverno (7:44)

• R 12732 Minturno (8:38) – Roma Termini (10:24): origine da Formia (8:48)

Treni cancellati:

• R 20221 Roma Termini (5:06) – Nettuno (6:20)

• R 20223 Roma Tuscolana (5:42) – Nettuno (6:53)

• R 12670 Latina (6:04) – Roma Termini (6:48)

• R 12671 Roma Termini (6:06) – Latina (6:50)

• R 20283 Roma Termini (6:13) – Padiglione (7:05)

• R 20224 Nettuno (6:30) – Roma Termini (7:43)

• R 21055 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50)

• R 20226 Nettuno (6:58) – Roma Termini (8:15)

• R 12673 Roma Termini (7:06) – Latina (7:54)

• R 12672 Latina (7:10) – Roma Termini (7:54)

• R 20276 Padiglione (7:37) – Roma Termini (8:22)

• R 20231 Roma Termini (7:42) – Nettuno (8:53)

• R 20232 Nettuno (8:11) – Roma Termini (9:18)

• R 12675 Roma Termini (9:06) – Latina (9:50)

• R 12676 Latina (10:10) – Roma Termini (10:54)”.