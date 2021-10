Fermato in bici sulla Flacca, denunciato per furto e ricettazione

Nella giornata di domenica, a Gaeta, i carabinieri della Tenenza hanno deferito all’autorità giudiziaria un 22enne. Tutto è partito quando il giovane è stato sorpreso dai militari lungo la via Flacca, a bordo di una bicicletta della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza ed in possesso di una borsa contenente una tenaglia e un cacciavite.

Alla fine, grazie alle attività di indagine svolte dagli uomini dell’Arma, il ragazzo è stato identificato quale autore del furto di un monopattino trafugato a settembre presso uno stabilimento balneare gaetano.





Contestualmente alle denuncia, il personale operante ha fatto richiesta di emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno per tre anni in territorio comunale.