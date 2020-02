Lenola, edizione n. 22 del festival ‘Inventa un film’: aperte le iscrizioni

L’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, presieduta da Ermete Labbadia, organizza la ventiduesima edizione del Premio “Inventa un film”, con il sostegno di diversi enti che verranno comunicati a breve nel sito e nelle pagine ufficiali del concorso. L’edizione del 2019 ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 2100 lavori da 105 nazioni diverse.

La ventiduesima edizione del festival “Inventa un Film” si svolgerà a Lenola dal 5 al 9 agosto 2020. Iscrizione gratuita: scadenza 15 maggio 2020.

Le sezioni principali in cui si articola il concorso 2020 sono : SEZIONE CORTOMETRAGGI , SEZIONE LUNGOMETRAGGI “ORO INVISIBILE”, Concorso Venti Sessanta (Mediometraggi)



CONCORSO CORTOMETRAGGI

Il concorso cortometraggi è a tema libero. Queste sono le sezioni competitive:

CORTOMETRAGGI AUTORI ITALIANI (max 20 minuti)

CORTOMETRAGGI AUTORI STRANIERI – LENOLAFILMFESTIVAL (max 30 minuti)

SEZIONE ANIMAZIONE INTERNAZIONALE – ANIMATION SECTION ( max 20 minuti comprendente lavori sia di autori italiani e sia di autori stranieri)

SEZIONE SCUOLA (max 20 minuti)

VIDEOCLIP (max 5 minuti)

MINIDOC (max 10 minuti – documentari)

VOCI DAL TERRITORIO, destinata ad autori residenti nel Sud Lazio (max 5 minuti)

CORTOMETRAGGI A TEMA – CONCORSO ANTEPRIMA . Tema dell’anno: In questa edizione il titolo del lavoro presentato deve essere identico ad uno di quelli utilizzati da Felllini in uno dei suoi capolavori (es. La dolce vita, Amarcord, La strada….).

LENOLA DIVENTA UN SET – i lavori girati integralmente o parzialmente nel territorio di Lenola nel periodo febbraio – giugno 2020 da autori non residenti nello stesso. (max 10 min).



Sia per il concorso degli autori italiani che degli autori esteri verranno premiati, come di consueto, il primo classificato, il secondo classificato, il terzo classificato, il miglior regista, la migliore sceneggiatura, il miglior interprete e la migliore interprete, il miglior montaggio, la migliore colonna sonora originale, la migliore fotografia. Verranno inoltre conferiti il “Premio Messaggio Importante”e il premio della Giuria Popolare.

Nella sezione autori italiani verrà assegnato per il terzo anno consecutivo il Premio Migrantes Sprar Comune di Lenola.

Nella sezione autori italiani verrà assegnato per il secondo anno consecutivo il Premio Cinemigrare, attribuito dall’organizzazione dell’omonimo festival.

Per la sezione animazione, per la sezione scuola e la sezione videoclip verranno premiati i primi tre classificati.

Verranno premiati anche i vincitori della sezione Minidoc e della sezione Voci dal territorio





CONCORSO LUNGOMETRAGGI “ORO INVISIBILE”

Ci sono, purtroppo, in Italia molti lungometraggi, di qualsiasi tematica e di qualsiasi genere (anche commedie, thriller, horror ecc) che nonostante la loro indubbia qualità e a volte la potenziale attrattività per un grosso bacino di pubblico, hanno nelle sale cinematografiche una distribuzione minima, nulla, oppure non adeguata al loro merito, per motivi “politici” o per mancanza di accordi con le major nazionali o con altre società indipendenti con un maggior peso sul mercato interno.

Da qui l’attenzione del festival Inventa un Film, che già nelle ultime cinque edizioni ha assegnato a diversi lungometraggi il marchio di qualità “Oro invisibile”.

Per l’edizione del 2020 verranno assegnati ai film selezionati dall’organizzazione del festival Inventa un Film otto marchi di qualità “Oro invisibile”. I lavori verranno proiettati integralmente nell’ambito della ventiduesima edizione del festival.





CONCORSO “VENTI SESSANTA” (MEDIOMETRAGGI)

“20/60” (Venti Sessanta) è un concorso promosso dall’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, organizzatrice del festival “Inventa un film”, in collaborazione con diversi enti e associazioni che ospiteranno le varie tappe e che verranno comunicati e pubblicati a partire dalle prossime settimane. E’ dedicato a lavori cinematografici della durata compresa tra i 20 e i 60 minuti, quasi sempre esclusi dai contest cinematografici italiani. I lavori man mano selezionati verranno proiettati in una delle città italiane che ospiteranno le varie tappe del concorso.

Saranno due i vincitori all’anno della sezione mediometraggi Venti Sessanta: il primo verrà proclamato ad agosto all’interno del festival Inventa un Film, il secondo a dicembre in una delle tappe laziali toccate dal tour di Inventa un Film.

Gli autori che invieranno i loro mediometraggi entro il 15 maggio 2020 parteciperanno a quella parte concorsuale che inizierà da settembre 2020.



Durante lo svolgimento del 22° festival Inventa un Film spazio anche per Premiazione Secondo Concorso letterario Tre Colori (Poesia, Narrativa e Sceneggiatura). Più di 950 i partecipanti e più di 2.000 opere arrivate alla segreteria del concorso .

Dall’edizione del 2020 nel concorso letterario Tre Colori di Inventa un Film alle sezioni Poesia (Blu), Narrativa Breve (Bianco) e Sceneggiatura (Rosso) è stata aggiunta anche la sezione Narrativa Lunga (Bianco Avorio), che ha registrato subito un’ottima partecipazione: sono 570 i libri pervenuti alla segreteria del concorso.

Ad occuparsi della valutazione delle opere in questa sezione non ci saranno soltanto produttori cinematografici, editori e scrittori, individuati dall’organizzazione del festival: almeno 15 tra biblioteche, sistemi bibliotecari e istituzioni culturali collaboreranno, infatti, in questa seconda edizione del concorso letterario Tre Colori.

Innanzitutto per scegliere tra le opere pervenute allla sezione bianco avorio del concorso i “200 libri più belli d’Italia”.

In secondo luogo perché per ogni opera selezionata in questa categoria ci sarà almeno una presentazione : 20 si svolgeranno domenica 9 agosto 2020 nella quarta Giornata del Libro, nella giornata conclusiva del 22° festival Inventa un Film nella Pineta Mondragon di Lenola (LT). Le presentazioni delle altre 180 opere si svolgeranno da giugno 2019 a maggio 2021 negli spazi proposti da biblioteche, sistemi bibliotecari e istituzioni culturali che collaboreranno all’iniziativa.

Biblioteche, sistemi bibliotecari ed istituzioni culturali interessati possono contattare la direzione artistica al 340/8014229 oppure inviando una mail a trecolori@inventaunfilm.it .



Confermate la settima edizione contest fotografico Fotocanzone (I 10 temi e il relativo bando verranno pubblicati nel mese di marzo) e la quinta edizione della Giornata dell’Attore, che si svolgerà nella mattinata e nel pomeriggio di venerdì 7 agosto a Lenola.



SEI PREMI IN CERCA D’AUTORE – Proponi gli autori dell’anno Il festival Inventa un Film di Lenola (LT) consegnerà sei premi ad altrettanti autori (o gruppi di autori) operanti sul territorio nazionale che si siano distinti nel periodo dall’1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 nei diversi campi della produzione artistica e creativa: cinema, teatro, letteratura, musica, TV … (Iniziativa: Sei premi in cerca d’autore).

Tutti possono segnalare fino al 30 giugno 2020, mediante una scheda presente sul sito inventaunfilm.it, tre nominativi per ogni categoria indicata e suggerire un premio da attribuire, indicando una sesta categoria.

La scheda compilata andrà inviata a seipremiincercadautore@inventaunfilm.it

L’organizzazione del festival sceglierà tra i segnalati le persone da premiare, avvalendosi della collaborazione di rappresentanti di enti e attività che avranno comunicato ufficialmente il sostegno al festival Inventa un Film entro quella data e che non siano ovviamente in conflitto di interessi con le categorie da premiare.

Il premio consegnato sarà un’opera artistica raffigurante l’”Enula Campana”, una pianta erbacea, che sembra abbia preso il suo nome proprio da Lenola (anticamente chiamata Inola, Inula, Enola) e che è divenuta da tempo immemorabile lo stemma del comune.

Il premio si considererà assegnato esclusivamente se verrà ritirato fisicamente dall’autore in una delle serate o giornate del 22° festival Inventa un Film di Lenola.

Non potrà essere assegnato ad autori che partecipano con opere in concorso al festival Inventa un Film o al concorso letterario Tre Colori di quell’edizione.

Per consegnare i premi, oltre ad autorità, giurati del festival e responsabili di enti che sostengono o collaborano alla manifestazione, saranno coinvolti anche persone scelte o sorteggiate tra coloro che avranno inviato le segnalazioni con la scheda per mail.

info:

Ermete Labbadia (340/8014229)

http://www.inventaunfilm.it

https://www.facebook.com/inventaunfilm

inventaunfilm@inventaunfilm.it