Lascia il fidanzato e si ritrova un loro video su un sito porno

Appena comparso su un sito porno un video di rapporti sessuali particolari tra un giovane africano e una coetanea italiana a Formia è scattato subito il passaparola. Lui è infatti un ragazzo di circa 25 anni, originario di un Paese dell’Africa nera, ma residente da una vita nella città del golfo, una testa calda, noto alle forze dell’ordine anche per spaccio di droga, e lei una formiana che sta ultimando gli studi a Roma.

Immagini spacciate come un filmino girato tra un immigrato e una volontaria di un centro di accoglienza, che in realtà invece non sarebbe stato altro che quello girato tra una coppia di fidanzati. Ben presto quelle voci sono arrivate anche alle orecchie della ragazza, che aveva già rotto il rapporto con il coetaneo e che si è trovata con quelle immagini in Rete dopo la fine della relazione.

La studentessa ha presentato una denuncia a Roma che, finita per competenza alla Procura di Cassino, ha portato il sostituto procuratore Valentina Maisto a indagare il giovane di origini africane per revenge porn, delegando le indagini alla polizia postale di Latina.

L’indagato e la vittima sono già stati ascoltati dagli inquirenti.

La ragazza avrebbe anche negato di sapere di essere stata filmata con il cellulare dall’ex fidanzato durante i loro rapporti sessuali e quest’ultimo, che sembra sogni una carriera come pornodivo all’estero, avrebbe respinto l’accusa di aver diffuso lui il video. L’inchiesta va avanti.