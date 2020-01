Tre morti per l’eredità: dopo il dramma familiare, le autopsie

Saranno effettuati nella giornata di sabato, gli esami autoptici sulle salme di Giuseppe Gionta, della moglie Fausta Forcina e del cugino di quest’ultima, Pasquale Forcina.

Ovvero l’uomo che secondo le ricostruzioni degli inquirenti ha ucciso la coppia a colpi di pistola, per poi togliersi la vita. Tutto per dei profondi dissidi legati a una questione ereditaria, dicono le indagini. Che per ora non escludono comunque altre piste, se non altro per non lasciare nulla di intentato.

Ad essere incaricato dalla Procura di Cassino delle autopsie, il medico legale Daniela Lucidi. Proprio in vista degli esami le salme sono state trasferite da Formia nella prima mattinata di venerdì, ad opera delle onoranze funebri Eterna, ditta incaricata anche dei funerali. Destinazione, la camera mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.