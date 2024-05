Litiga con la figlia e pensa al suicidio: donna ritrovata in un burrone

Nel corso della serata di mercoledì, a Sezze, dopo aver discusso per futili motivi, una 63enne romena residente in paese si è allontanata dall’abitazione della figlia 42enne con l’intento di suicidarsi.

Grazie alle immediate ricerche condotte dai carabinieri della Stazione locale, unitamente al personale dei vigili del fuoco di Latina e della protezione civile, la donna è stata trovare in località anfiteatro, in un burrone profondo circa 30 metri. In stato confusionale, la 63enne è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti.