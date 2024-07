Omicidio in una fabbrica emiliana, i fratelli condannati finiscono in carcere

Nella mattinata, in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto due cittadini indiani. Si tratta di due fratelli, un 44enne residente a Priverno e di un 43enne residente a Fondi

Erano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari poiché colpevoli di omicidio preterintenzionale in concorso: nel febbraio del 2022, durante un diverbio avvenuto all’interno di un’azienda metalmeccanica di Luzzara, uccisero un loro connazionale, per poi essere condannati a 10 anni con rito abbreviato.





Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.