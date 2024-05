Allarme dall’Inghilterra, ragazzina di Cisterna medita il suicidio: salvata dai carabinieri

Nella mattinata di domenica, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero degli Interni di Roma è stato contattato dal collaterale organo di polizia inglese, che aveva appreso da un giovane residente in Inghilterra degli intenti suicidi manifestati da una ragazza minorenne sua amica, residente a Cisterna di Latina.

Nonostante le poche informazioni ricevute circa l’identità e l’esatta ubicazione dell’abitazione della giovane, i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina si sono messi immediatamente alla sua ricerca, riuscendo a rintracciarla all’interno di una abitazione dove vive con i nonni e la madre.





A seguire è stata accompagnata presso gli uffici dell’Arma, dove, in attesa dell’intervento di personale dei Servizi Sociali, veniva ascoltata dagli operanti. Entrata in empatia con una militare della stessa Stazione, libera dal servizio e attualmente frequentatrice del corso allievi marescialli presso la Scuola di Velletri, la minore le ha confidato di essere in un momento di solitudine.

Successivamente è intervenuto personale del Pronto intervento Sociale del Distretto Socio Sanitario, che gestiva l’emergenza mettendo in sicurezza la minore, in sinergia con il personale dell’Arma intervenuto e con il competente Servizio Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina, che prendeva in carico la minore per il prosieguo delle attività di supporto psicologico.