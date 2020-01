Dopo il duplice omicidio con successivo suicidio, weekend di lutto cittadino a Formia

Un dramma che ha lasciato di sasso la città di Formia, e non solo, quello consumatosi giovedì pomeriggio, quando secondo le ricostruzioni dei carabinieri Pasquale Forcina ha prima ucciso a pistolettate la cugina Fausta Forcina e il marito Giuseppe Gionta, per poi suicidarsi con la stessa arma. Una tragedia familiare che nella giornata di oggi, venerdì, ha portato il sindaco Paola Villa ad emettere un’ordinanza in cui si dichiara il lutto cittadino per sabato e domenica.

“Tenuto conto che le vittime erano anche membri della comunità scolastica cittadina”, e “ritenuto doveroso rappresentare alle famiglie coinvolte la vicinanza e la solidarietà dell’intera città”, il sindaco invita “tutti gli esercizi commerciali e le attività produttive situate sul territorio comunale a limitare, per quanto possibile, le manifestazioni di intrattenimento, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”.

Contestualmente sono state annullate “tutte le manifestazioni pubbliche programmate dall’amministrazione comunale nei giorni dell’11 e 12 gennaio”, ed è stata disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste sui palazzi comunali.

Le scuole rimarranno aperte, è specificato nell’ordinanza, per “consentire alle stesse di contribuire a fornire ai giovani momenti formativi di riflessione” su quanto accaduto.