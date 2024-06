Giovane conosciuto dalle forze dell’ordine raggiunto dall’avviso orare del Questore

I poliziotti del Commissariato di Fondi hanno notificato ad un giovane del posto, classe ’97, l’Avviso Orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Latina.

Nell’ambito dei mirati accertamenti di polizia sulle persone socialmente pericolose, questo giovane fondano si era particolarmente distinto, in quanto soggetto incline al crimine e che aveva dimostrato una particolare ed allarmante capacità a delinquere.





Il ragazzo, già indagato per ricettazione nel 2021 e per lesioni personali l’anno successivo, reati commessi con l’aggravante della discriminazione di genere, un mese fa era stato inoltre denunciato per il reato di tentata estorsione, reato sventato grazie al tempestivo intervento del personale della Squadra Volante e della Squadra Giudiziaria del Commissariato di Fondi.

La commissione dei reati e le frequentazioni del giovane con soggetti pregiudicati del posto, hanno quindi portato gli agenti del commissariato ad avanzare al Questore la proposta di avviso orale, misura di prevenzione personale con cui il Questore lo invita da subito a mutare la propria condotta, rispettando le Leggi vigenti.