“Selene in versi”, sabato sera appuntamento al Chiostro di San Domenico

Ennesimo evento di qualità proposto dall’associazione Onorato II Caetani di Fondi. Negli anni precedenti hanno riscosso grande successo le visite guidate e le edizioni di “Guardar lontano, vedere vicino”, un format innovativo che nella splendida cornice di Villa Cantarano raccontava gli eventi del territorio con una prospettiva più ampia, grazie a conferenze di studiosi locali che hanno raggiunto notorietà nazionale, ma non dimenticano le loro radici. Ora la prospettiva è lievemente diversa, anche se la qualità della proposta è sempre alta: “Selene in versi-salotto culturale” mette alla prova tutti quelli che sentono uno spirito artistico e vogliono cimentarsi nel proporre un loro componimento o interpretare una canzone, un monologo, per esprimere le loro qualità attoriali, di canto o poetiche. Con questo innovativo contest tutti sono chiamati sabato dalle 20.30 di 20 luglio al Chiostro di San Domenico ad esprimere estro e personalità, anche autoriale.

“L’associazione si vuole distinguere per le proposte di qualità e Selene in versi si pone in questo contesto” dichiara Michele Palumbo, presidente del sodalizio culturale organizzatore. “Infatti la nostra proposta è stata subito accolta dal Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal direttore Lucio De Filippis, ed è stata immediatamente inserita nel programma Vivi nel Parco Estate 2024, che ha messo a disposizione una straordinaria location, il Chiostro di San Domenico, oltre a tutto il supporto logistico, oltre che al contributo del media partner Radio Show Italia. Un sentito ringraziamento da parte di tutta l’associazione”.





Per partecipare gratuitamente, basta contattare i referenti Davide de Bonis (3735202848) e Francesca Fusco (3382172089). Si potranno anche vincere i premi messi a disposizione da “Vini e … dolcezze!” di Caffè Carnevale.