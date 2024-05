Fondi, inaugurata sede della Cgil

Inaugurata a Fondi, nei giorni scorsi una sede del sindacato della Cgil in via San Paolino da Nola.

Presenti sul posto i vertici del sindacato del territorio con i responsabili venuti addirittura da Latina e da Frosinone.





“Sarà un presidio di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici” hanno spiegato in tanti. Rilanciando il tutto come uno spazio necessario di aggregazione sociale e di servizi per l’inclusione.

Il più numeroso sindacato italiano torna ad essere presente con forza, dunque, su un territorio che gli stessi promotori dell’iniziativa hanno definito come “difficile dal punto di vista della presenza di lavoro nero e sottopagato”.