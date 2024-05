“Minisindaci dei parchi d’Italia”, a Formia insediata la baby giunta

Martedì mattina, nella Sala Ribaud del Palazzo Comunale, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo e l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Luigia Bonelli hanno accolto i ragazzi del miniconsiglio eletti nell’ambito di “Coloriamo il nostro futuro – Minisindaci dei parchi d’Italia”, il progetto nazionale al quale ha aderito l’Istituto Comprensivo “Pasquale Mattej” (l’unica realtà finora a partecipare), guidato dalla dirigente scolastica Gabriella Curato e che mira a sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza delle potenzialità culturali ed occupazionali dei Parchi, a promuovere una maggiore conoscenza del territorio e a favorire la partecipazione dei più piccoli ai percorsi decisionali delle comunità in cui vivono.

La miniassise è stata ufficializzata in una cerimonia tenutasi alla presenza del commissario straordinario del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, che salutando i partecipanti ha ribadito l’importanza della sinergia tra il Comune, l’ente regionale e le scuole. All’incontro erano presenti anche i consiglieri comunali Valentina Di Russo e Francesco Di Nitto, le docenti Loredana Simione e Marta Nocella, referenti del progetto, e i genitori degli studenti iscritti al primo anno.





FOTOGALLERY

1 di 19

L’idea, nata nel 2000 su iniziativa del minisindaco del Consiglio Comunale Ragazzi di Castellana Sicula, cittadina siciliana del Parco delle Madonie, ha come obiettivo quello di rendere i ragazzi, attraverso stimolanti esperienze e sperimentazioni, nel rispetto della legalità, protagonisti nell’ambito della tutela e dello sviluppo delle aree naturali protette.

Il progetto vuole altresì ampliare ulteriormente, con una iniziativa di sperimentazione e sviluppo, le finalità introdotte con l’autonomia scolastica relativamente alle prospettive dei territori ricadenti nelle aree dei parchi. La costituzione della rete di scuole rappresenta una ulteriore risorsa da utilizzare e promuovere, le cui finalità sono la valorizzazione della funzione educativa della scuola nel Parco; l’attivazione di un processo di informazione formazione-educazione per favorire l’affermazione delle condizioni di consapevolezza, condivisione, partecipazione alle azioni di tutela, valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio; l’educazione alla cittadinanza partecipata nel rispetto della legalità; la sperimentazione di nuovi approcci e soluzioni alternative e originali alle problematiche dei Parchi; il consolidamento dello scambio di esperienze per conoscere e/o approfondire le modalità organizzative e operative dei Parchi nel territorio nazionale; lo sviluppo e l’ampliamento diretti a rendere funzionale la Rete nazionale fra gli Istituti Comprensivi coinvolti nel corso degli anni relativamente allo sviluppo di tematiche ambientali, anche al fin di avviare rapporti con scuole di paesi dell’ Ue; l’incremento del turismo scolastico.

Durante la mattinata la mini-giunta, composta dal sindaco Elisa Bucceri, dal presidente del consiglio Francesco Di Nucci, dagli assessori Andrea Ciccolella, Chiara Molineri, Viola Notarianni, Zeno Carotenuto, dalla segretaria Viola Fiorentino, dai consiglieri Andrea Poccia, Matteo Loro, Raniero D’Amico, Francesca Magliozzi, Giuseppe Perretta, Elena Zoboli, Massimiliano Ruggiero, Viola Tosin, è stata accolta dal sindaco Taddeo, che nel suo saluto di benvenuto alla giovanissima delegazione, dopo aver ascoltato attentamente le proposte e le idee formulate dagli allievi, ha annunciato anche importanti novità riguardanti il prossimo inizio di lavori sull’intero territorio, sottolineando che “l’Amministrazione si è attivata sin dall’inizio del suo mandato per recepire e venire incontro alle esigenze di tutti gli istituti scolastici del territorio sostenendo con forza e convinzione questo valido progetto educativo e formativo. La scuola rappresenta il luogo in cui studentesse e studenti, accompagnati nel costruire competenze e acquisire abilità, si preparano al futuro e questa lodevole iniziativa certamente è un esempio lampante. Mi fa molto piacere promuovere l’attività di ‘Coloriamo il nostro Futuro’ che coinvolge da vicino anche i Parchi Regionali Riviera di Ulisse e dei Monti Aurunci, che circondano il nostro comprensorio e costituiscono in particolare i temi della cittadinanza attiva e dell’educazione ambientale rivolta alle nuove generazioni”. “E’ un momento particolare e molto bello anche per me perché mi offre la possibilità di confrontarmi con i vostri pensieri e di trasmettere la mia esperienza anche a voi che rappresentate il futuro. Ci siamo incontrati più volte a scuola e come istituzione dobbiamo essere sempre vicini al mondo giovanile, come in queste occasioni”.

“Un’esperienza formativa e di crescita – ha commentato l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Luigia Bonelli – che ha consentito a voi studenti di confrontarvi con altre realtà, con altri modi di pensare e di elaborare progetti, inculcando nei ragazzi, in maniera sempre più incisiva e coinvolgente, il concetto di collettività, condivisione, di rispetto delle regole e dei beni naturalistici, partendo proprio dai Parchi naturali. La conoscenza dei principi è un fattore chiave che aiuta i nostri studenti a crescere come cittadini autonomi, consapevoli ed attivi, pronti ad innalzare il livello sociale ed economico di questa comunità”.