Iniziati nei giorni scorsi a San Magno i lavori per una rotonda sulla Provinciale che porta lo stesso nome della contrada.

Siamo a Fondi, a due passi dal Monastero, all’incrocio con Via Colle Troiano. L’intervento programmato per la messa in sicurezza è frutto di un confronto tra Enti e Istituzioni, Comune di Fondi, Provincia di Latina, Consorzio e Comitato San Magno.





Questo intervento rientra in una progettazione più ampia per la messa in sicurezza dell’intera Provinciale San Magno.