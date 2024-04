Europee in casa Lega: Adinolfi si sfila, in lista Cardinale e Miele

Si stanno delineando le liste in vista delle Elezioni Europee di inizio giugno.

Nei giorni scorsi la notizia che ha sconvolto soprattutto i non addetti ai lavori. L’eurodeputato uscente in quota Lega di Latina Matteo Adinolfi ha deciso di non ricandidarsi per difendere il seggio del parlamento comunitario. Al suo posto in lista due nomi del territorio pontino, uno a nord e uno a sud della provincia.





Stiamo parlando di Giovanna Miele di Latina e Franco Cardinale di Fondi.

I due esponenti del partito di Matteo Salvini, annunciati proprio nel corso di una cena del capoluogo pontino alla presenza del leader del carroccio, vanno ad unirsi ad una già interessante pattuglia di candidati della provincia di Latina che potrebbe addirittura essere ampliata nei prossimi giorni, in vista della chiusura delle liste.

Già candidati a caccia di una riconferma gli ex sindaci di Terracina e Fondi, rispettivamente Nicola Procaccini in quota Fratelli d’Italia e Salvatore De Meo esponente di Forza Italia.

In corsa anche l’attuale presidente della provincia e sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli di Italia Viva che competerà nella lista “Stati Uniti d’Europa”.