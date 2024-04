Il palazzetto di Fondi lancia De Meo verso l’Europa – FOTO

Si scrive apertura della campagna elettorale, ma si legge bagno di folla per De Meo e Fazzone.

Quest’ultimo vero mattatore della serata sabato nella cornice del palazzetto dello sport di Fondi in quella che è stata una vera e propria convention in grande stile con pochi pochi liberi sulle tribune e tanti in piedi, per un pubblico totale tra le 2 e le 3 mila persone, come hanno confermato anche dal palco.





A prendere la parola, oltre a Claudio Fazzone che, oltre al comizio ha assunto anche il ruolo di presentatore in chiave one man show, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, la vice segretaria nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini, l’eurodeputato uscente e in corsa per la riconferma Salvatore De Meo e il ministro degli Esteri e segretario nazionale Antonio Tajani.

Giochi di luci, un video per ricordare Silvio Berlusconi con la clip della “discesa in campo” del ’94, poi le bandiere del partito e le scritte con i ragazzi sulle tribune a inneggiare ai leader locali Fazzone e De Meo e al vicepremier Tajani.

Non sono mancati gli intermezzi musicali e l’appello al voto in vista della campagna elettorale per riportare l’ex sindaco Salvatore De Meo nuovamente in Europa.

IL FOTORACCONTO