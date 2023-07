Il cardinal Zuppi a San Magno: la testimonianza

L’arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e incaricato da Papa Francesco di creare un tavolo di dialogo sulla guerra in Ucraina, il cardinale Matteo Maria Zuppi è stato a San Magno mercoledì sera.

La sua testimonianza all’interno del percorso diocesano Dabar Estate, ha visto il saluto e l’intervento anche dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e la moderazione di Claudio di Perna, oltre ad intermezzi musicali legati ai temi trattati.





Zuppi ha parlato delle questioni che lo vedono principalmente inpegnato in questo periodo: dalla missione di pace, passando per la comunicazione arrivando al sinodo che sta vivendo la Chiesa italiana. Tutto attraverso una parola, che somiglia più ad una missione: quella della “fraternità“.

“A volte – ha spiegato il cardinale – ci dimentichiamo come Chiesa, di parlare dell’amore tra di noi. Del rapporto affettivo che ci lega”.

“La pace – ha poi sottolineato Zuppi – non è mai definitiva. In un’idea pigra è cosi e va avanti cosi, ma la realta non è questa. Oggi, purtroppo, si parla piu di riarmo di arsenali che non di riarmare la pace”.