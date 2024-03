De Meo lancia la corsa per le Europee dalla “sua” Fondi

Salvatore De Meo ha dato il via alla sua lunga campagna elettorale in vista delle elezioni europee previste per l’8 e 9 giugno prossimi.

L’ex sindaco di Fondi, già europarlamentare, ha inaugurato il suo comitato elettorale nella propria città, precisamente in via Onorato I Caetani.





All’evento erano presenti il senatore fondano di Forza Italia, Claudio Fazzone, e il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, oltre a diversi amministratori locali e molti dirigenti e simpatizzanti.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa non è stata l’apertura ufficiale della campagna elettorale, la quale avverrà successivamente.