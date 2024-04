Bici rubata riconosciuta: scatta la lite, le botte e la denuncia

Lunedì pomeriggio lite in pieno centro tra stranieri a Fondi per una bicicletta rubata. Dalle parole si è passati alle mani.

Un egiziano è finito in ospedale a seguito di una botta alla testa ma subito dimesso.





Secondo le forze dell’ordine intervenute sul posto sia con la Polizia, che con i Carabinieri e con gli agenti della Polizia Locale, hanno riscontrato come il tutto è iniziato quando un indiano, in compagnia di connazionali ha individuato la propria bicicletta rubata nelle disponibilità dell’egiziano, chiedendo l’immediata restituzione che non è avvenuta.

Per il nord africano è anche scattata la denuncia.