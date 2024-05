Democrazia e partecipazione, l’incontro a Fondi

“Partecipo, sogno, agisco”, sarà questo il titolo dell’evento organizzato dalla Pastorale sociale della Arcidiocesi di Gaeta venerdì 24 maggio 2024. L’iniziativa, che condurrà verso la Settimana Sociale dei cattolici in Italia nel mese di luglio, si svolgerà presso la sala Lizzani del complesso San Domenico di Fondi a partire dalle ore 19:30.

Il lavoro portato avanti dall’ufficio diocesano di Pastorale sociale e dalla delegazione diocesana alla Settimana Sociale è stato quello di coinvolgere numerose realtà del territorio, religiose e non, che si occupano di democrazia, impegno civico e bene pubblico.





Un Ponte Per, Obiettivo Comune, Azione Cattolica, Movimento dei focolari, associazione Bachelet, Unitalsi, ANPI hanno ragionato sulle tematiche principali da toccare con l’ospite della serata, Giuseppe Irace, segretario dell’associazione “PER le persone e la comunità”, una rete di azione politica composta da uomini e donne provenienti dal mondo dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore.

L’evento si pone l’obiettivo di offrire un contributo nella lettura della realtà sociale del territorio, andando ad affrontare domande “urgenti” per essere cittadini consapevoli: Che impatto ha il voto? Come le istituzioni possono stimolare esperienze virtuose? Come “scortare” chi decide di impegnarsi in politica? Quale sostenibilità economica per una proposta che parte del basso? Il gap tra giovani e politica è davvero incolmabile?