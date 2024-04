“Il mio Michy: un nome, un amore, un sogno”, la presentazione

Questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, la pittoresca libreria “Il Sole e la Cometa” di Gaeta, sita in via Mazzini 14, si trasformerà in un luogo di magia letteraria. La scrittrice Loredana Traniello sarà l’ospite d’onore, presentando il suo primo romanzo, “Il mio Michy: un nome, un amore, un sogno”, edito dalla casa editrice deComporre Edizioni.

Il romanzo, già acclamato in lingua spagnola nell’edizione ebook dello scorso anno, finalmente vede la luce anche in italiano, grazie alla fervente richiesta del pubblico locale. L’opera di Traniello promette di incantare i lettori con la sua prosa delicata e la trama avvincente.





La libreria “Il Sole e la Cometa” accoglierà gli appassionati di letteratura, i curiosi e gli amanti delle storie ben scritte. L’evento sarà un’occasione unica per incontrare l’autrice, ascoltare le sue parole e immergersi nel magico universo di “Il mio Michy”.