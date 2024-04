Dramma a Gaeta nel giorno di Pasqua, accusa un malore e muore

Nel pittoresco scenario della zona antica e medievale di Gaeta, un tragico evento ha scosso la comunità durante le festività pasquali. Un uomo anziano del posto, mentre passeggiava con la moglie, ha improvvisamente accusato un malore che si è rivelato fatale. Il tutto ha avuto luogo nella giornata di domenica nel tardo pomeriggio.

L’immediato intervento dei sanitari del 118 non è riuscito a salvare la vita dell’anziano, nonostante gli sforzi prolungati per rianimarlo. Secondo le ricostruzioni degli intervenuti, non è escluso che l’uomo sia stato stroncato da un infarto.





La vittima, molto conosciuta nella comunità, aveva a lungo lavorato presso l’ospedale della zona.