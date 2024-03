Investito in bicicletta, muore un 28enne

Un nuovo incidente stradale con esiti mortali, in provincia di Latina. Si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì nel territorio del capoluogo, lungo via Epitaffio, vedendo un Suv condotto da un 45enne impattare contro una bicicletta con in sella un 28enne, Mario Gustavo Lazzarini, deceduto sul colpo.

Oltre ai soccorritori del 118, che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane, sul luogo teatro del dramma hanno operato i carabinieri della sezione Radiomobile, impegnati nei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e le relative responsabilità.