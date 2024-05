Sul trattore ma senza patente, scatta multa salata

Nei giorni scorsi gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina procedevano al controllo di un cantiere stradale non segnalato ai sensi di legge sulla strada provinciale Picarello.

Durante la verifica della regolarità del cantiere, i poliziotti notavano che il conducente del trattore impiegato in lavori di falciatura della banchina, aveva difficoltà nella gestione del mezzo rischiando di finire nel fossato adiacente.





Pertanto veniva invitato ad interrompere la marcia anche al fine di evitare eventuali incidenti.

Dal riscontro dei controlli emergeva che il conducente del trattore dotato di trinciatrice, non aveva mai conseguito la necessaria patente di guida.

Venivano pertanto elevate sanzioni per 6.450 €, per la guida senza patente, per incauto affidamento del veicolo e per l’installazione senza preventiva segnalazione del cantiere stradale oltre al fermo amministrativo del mezzo.