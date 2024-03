Ruba il pappagallo “social”, anziano di Fondi denunciato

Nei giorni scorsi, in seguito a una specifica attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato un 70enne di Fondi: aveva rubato un pappagallo. Un volatile di razza Amazzone a Fronte gialla chiamato Venerdì, mascotte del distributore Fiamma 2000 di Roccasecca, da cui era stato sostanzialmente “rapito”.

Il pennuto, tra l’altro una piccola star social, con diversi profili dedicati e migliaia di follower, era stato nascosto sotto il giubbotto del 70enne e quindi portato in macchina, per poi svanire nel nulla. Almeno fino a quando i carabinieri si sono presentati per una perquisizione domiciliare alla porta dell’uomo di Fondi, proprietario di un negozio di animali. Alla fine Venerdì è tornato ai legittimi proprietari, mentre come accennato l’anziano è stato deferito in stato di libertà.